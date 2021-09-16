Thalita Zampirolli - Mayron Brum

Thalita ZampirolliMayron Brum

Publicado 16/09/2021 13:18

Thalita Zampirolli é a nova rainha da GRES Independente de Boa Vista, tradicional escola de samba do carnaval do Espírito Santo. A influenciadora digital e empresária, que atualmente mora nos Estados Unidos, retorna ao Brasil no ano que vem para seu reinado no Carnaval 2022.

"Fui convidada para assumir esse posto tão especial de uma escola que já desfilei como musa. Tenho certeza que esse Carnaval vai ter um significado muito especial para todos os brasileiros, depois de dois anos de pandemia. Pra mim, que moro fora do Brasil há alguns anos, a comemoração vem em dose dupla: pela celebração da vida pós-pandemia e pelo meu retorno ao Carnaval", disse a loira.







