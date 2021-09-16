Sander MeccaReprodução internet
Sander Mecca, ex-Twister, tem alta de clínica de reabilitação
'Está tudo bem', disse o cantor para tranquilizar os fãs
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Em depoimento, servidoras apontam que Thyane Dantas mentiu idade para se vacinar antes
Responsáveis pelas vacinações de Thyane Dantas e Wesley Safadão prestaram esclarecimentos à sindicância realizada pela prefeitura de Fortaleza
Deborah Albuquerque radicaliza e muda o visual. Confira o antes e depois
Ex-'Power Couple' alongou as madeixas, mas sem mudar o tom ruivo marcante
Ariadna diz que Gui Araújo mentiu sobre término com Anitta e aponta suposto motivo do fim
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Gui Araújo vence a prova do fazendeiro
Gui garantiu a imunidade e o direito de mandar um peão direto para a roça
Avião de Italo Ferreira tem suspeita de bomba
'Tivemos que sair da aeronave para as autoridades locais tomarem todas as providências necessárias', contou
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