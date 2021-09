Sander Mecca - Reprodução internet

Publicado 16/09/2021 12:37 | Atualizado 16/09/2021 12:38

Ex-vocalista da banda Twister, Sander Mecca revelou, nesta quarta-feira (15), que teve alta da clínica de reabilitação onde estava internado, após uma recaída nas drogas. Aos 38 anos, o cantor respondeu aos fãs no Instagram e contou que sua internação para tratamento contra a dependência química durou cerca de um mês.

“Está tudo bem estou em casa. Tive alta da clínica no meu programa de recaída. Sou fármaco dependente, adicto cruzado, sou alcoólatra e faço uso de outras substâncias. Por isso optei pela internação. É preciso desintoxicar e passar da fase de compulsão. Assim quando eu sair da internação ficar mais fácil de lidar com as dependências. Não vou deixar de ser dependente. Não tem cura a dependência química, tem tratamento para se manter limpo e em recuperação contínua”, disse o cantor.

Sander falou ainda de outras internações malsucedidas. “Já me internei em outras três clínicas antes que eu não consegui ficar um mês porque tinha violência de funcionários com internos. Se o interno tinha alguma dificuldade, ao invés de ser resolvida na conversa, era resolvida violência e remédios fortes”, disse.