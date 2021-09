José Loreto - Reprodução Instagram

Publicado 16/09/2021 14:25

José Loreto deixou seus seguidores do Instagram em polvorosa, na tarde desta quinta-feira (16). O ator compartilhou uma foto completamente nu e acabou virando assunto no meio digital. O registro é uma recordação dos bastidores das gravações do filme 'A Cerca', que tem o ator no elenco.

"#tbt antes do mergulho e depois de um dia de filmagem!!!", escreveu o artista sobre as gravações que aconteceram em Camabrá do Sul, no Rio Grande do Sul. O elenco ainda conta com nomes como Leona Cavalli e Jorge Pontual.