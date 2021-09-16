José LoretoReprodução Instagram
José Loreto surge nu em foto e deixa internautas em polvorosa
Registro é dos bastidores das gravações do filme 'A Cerca', no RS
José Loreto surge nu em foto e deixa internautas em polvorosa
Registro é dos bastidores das gravações do filme 'A Cerca', no RS
Grávida de gêmeos, Bárbara Evans revela perda de um dos bebês
'Meu coração apertou', disse a modelo ao fazer o comunicado aos fãs
Lady Chokey sai em defesa de Lary Bottino em briga virtual com Ariadna
'Ainda estamos em setembro, viu?', disse a influencer trans se referindo ao setembro amarelo, mês de prevenção ao suicídio
Thalita Zampirolli volta ao Brasil no Carnaval 2022 como Rainha de Bateria
Influencer é a nova rainha da GRES Independente de Boa Vista, do Espírito Santo
Sander Mecca, ex-Twister, tem alta de clínica de reabilitação
'Está tudo bem', disse o cantor para tranquilizar os fãs
Em depoimento, servidoras apontam que Thyane Dantas mentiu idade para se vacinar antes
Responsáveis pelas vacinações de Thyane Dantas e Wesley Safadão prestaram esclarecimentos à sindicância realizada pela prefeitura de Fortaleza
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.