Publicado 16/09/2021 16:09 | Atualizado 16/09/2021 16:33

Morreu, nesta quinta-feira (16), a mãe de Alexandre Borges, Rosa Linda Maria Borges, que tinha 83 anos e lutava contra o Mal de Alzheimer. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, o ator, que participou do 'The Masked Singer Brasil' e estava no Rio para compromissos profissionais, e voltou às pressas para Santos, em São Paulo, onde ela morava. Desde o ano passado, Alexandre tinha se mudado para a cidade do litoral paulista para cuidar da mãe.