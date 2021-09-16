Alexandre Borges é desmascarado no 'The Masked Singer' e revela ser a Onça-PintadaGlobo/Kelly Fuzaro

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Fábia Oliveira
Morreu, nesta quinta-feira (16), a mãe de Alexandre Borges, Rosa Linda Maria Borges, que tinha 83 anos e lutava contra o Mal de Alzheimer. De acordo com a colunista Patrícia Kogut, o ator, que participou do 'The Masked Singer Brasil' e estava no Rio para compromissos profissionais, e voltou às pressas para Santos, em São Paulo, onde ela morava. Desde o ano passado, Alexandre  tinha se mudado para a cidade do litoral paulista para cuidar da mãe. 
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Alexandre Borges &eacute; desmascarado no 'The Masked Singer' e revela ser a On&ccedil;a-Pintada
Alexandres Borges
Alexandres Borges
Alexandres Borges e a mãe