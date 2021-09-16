CleoReprodução

Mais artigos de Fábia Oliveira
Fábia Oliveira
Cleo resolveu deixar seus seguidores de queixos caídos. A atriz e cantora publicou um clique ousadíssimo na tarde desta quinta-feira (16) na área externa da casa ao usar um pequeno - e bota pequeno nisso - fio dental. Quem vê a foto de primeira acha que a filha mais velha de Fábio Júnior e Glória Pires está nua em pelo, mas aumentando a postagem o internauta mais atento nota o biquíni com laços nas laterais. Mesmo assim, o clique é de tirar o fôlego.