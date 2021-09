Apresentador recebeu homenagens de artistas, entre eles o Padre Fábio de Melo - Reprodução

Publicado 16/09/2021 19:43 | Atualizado 16/09/2021 19:44

Tiago Leifert virou MC Laifinho. Pois é, o apresentador fez um perfil no Tik e Tok e resolveu contar a novidade com seu primeiro vídeo na rede social. "Oi, TikTok. Cheguei. E vou usar essa arroba aqui pra falar de videogame, das coisas que eu gosto, principalmente de videogame, cultura gamer, pequenas dicas, vou falar de videogame. Vou me divertir aqui", disse.

"MC Laifinho. Mas por que MC Laifinho? Não tenho a menor ideia, eu não lembro quando eu fiz, não lembro quando aconteceu, mas o pessoal do TikTok falou: 'Cara, é engraçado, deixa aí'. Então vai ficar. MC Laifinho, moleque rimador, moleque dançarino", brincou para logo emendar: "Não, aliás, importante desmentir essa última parte. Não esperem o moleque dançarino. Eu não vou fazer dancinhas, prometo, pra sua segurança".

Tiago, que anunciou recentemente que irá deixar a Globo após 16 anos, garantiu que o perfil não é profissional e, sim, para se divertir. "Eu fico muito lisonjeado que alguém ache que, se eu encostar em alguma coisa, vai virar carreira daqui pra frente. Se eu fizer um churrasco domingo vão falar que vou virar churrasqueiro. Não tenho a menor capacidade de ser tiktoker. Amo o TikTok, vou usar lá para jogar videogame, mas vou usar lá do mesmo jeito que uso aqui, meio sem noção", explicou.

"Mas eu superentendo que exista uma curiosidade para saber o que vai acontecer na minha vida daqui pra frente. Também não sei, ainda não sei. Tenho planos? Devo ter, sei lá. Vou pensar. Lá, vai ser mais videogame, talvez um negocinho de esporte e cultura pop", finalizou.