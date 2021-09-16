MC Kevin e Valquíria Nascimento - Reprodução

MC Kevin e Valquíria NascimentoReprodução

Publicado 16/09/2021 21:22

A mãe de MC Kevin, Valquíria Nascimento, usou as redes sociais nesta quinta-feira (16) para desabafar sobre o sofrimento cada mais intenso pela morte trágica do funkeiro. O cantor, de 23 anos, morreu após cair da varanda de um hotel, na Barra da Tijuca, em maio. A dona de casa publicou um clique da família reunida e deixou uma mensagem misteriosa aos seguidores. "Deus, como está difícil pra mim! Lutei tanto, que falta, só Deus sabe. Estou lutando, estou tentando", escreveu.



Em julho, Valquíria Nascimento decidiu montar um negócio próprio: a venda de feijoada todo aos domingos em um bar na Vila Sabrina, na Zona Norte de São Paulo, a Feijoada da Nega Val. Foram duas edições e a terceira ainda não tem data.