Larissa Manoela muda visualReprodução/Instagram/Globo

Publicado 17/09/2021 05:00

Nos bastidores das gravações da novela 'Além da Ilusão', da TV Globo, Larissa Manoela tem surpreendido seus colegas de elenco. A atriz tem encantado a todos com sua simpatia. Tanto atores, quanto produtores e preparadores de elenco que costuma lidar diretamente com ela estão encantados com tamanha gentileza de Lari, que chegou à emissora a peso de ouro e foi escalada como protagonista da trama. A artista tem demonstrado que está abraçando com força o novo folhetim da Globo.