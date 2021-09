Tati Quebra-Barraco - Divulgação

Publicado 17/09/2021 05:00

Antes de entrar em 'A Fazenda 13', Tati Quebra-Barraco deixou gravadas as apresentações do reality 'Canceladas', por convite do Grupo Arame Farpado. Mais de duas mil artistas periféricas, faveladas, negras e LGBTQI+ da Zona Oeste do Rio se inscreveram e 10 foram selecionadas para viver uma residência artística em busca de um prêmio secreto, só revelado na final. O programa, que teve sua primeira edição no ano passado com representantes de outros estados, faz uma espécie de sátira sobre os grandes realities com 11 câmeras de celulares e 2 câmeras profissionais. A estreia está prevista para novembro nas redes sociais.