Gabi Martins e Tierry encontram Faustão em Dubaidivulgação

Publicado 17/09/2021 10:34

Em viagem a Dubai, o casal Gabi Martins e Tierry esbarrou com ninguém menos que o apresentador Fausto Silva, que está curtindo dias de descanso por lá. No Instagram, o cantor compartilhou um registro dos dois ao lado do apresentador.

“E no almoço de hoje reencontrei o querido Fausto aqui em Dubai! Foi incrível revê-lo! E ainda tive indicação do melhor prato de um dos melhores restaurantes de Dubai. Obrigado Fausto! Ansioso para a estreia do seu programa na Band, escreveu o sertanejo.