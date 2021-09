Barbara Vitorelli em entrevista a Israel Cassol - Divulgação | CO Assessoria

Barbara Vitorelli em entrevista a Israel Cassol Divulgação | CO Assessoria

Publicado 17/09/2021 13:34

A letróloga e modelo Barbara Vitorelli, de 28 anos, estourou em 2017, após ser a primeira brasileira a ganhar o título internacional do Miss Global. Quatro anos depois, longe dos holofotes no Brasil e focada na carreira internacional em revistas de moda, Bárbara ressurge em entrevista ao apresentador Israel Cassol, no programa 'Empire Style', do SBT MG, falando sobre como passou os últimos anos.

“Eu cresci muito profissionalmente, tive a oportunidade de conhecer vários países, inclusive a Ásia, onde eu fui muito bem acolhida e passei um tempo”, contou Bárbara, que apareceu até no tapete vermelho em Cannes deste ano.



Morando em Londres, hoje a modelo estrela uma capa da revista Harper’s Bazaar Vietnã, e se destaca com seu retorno em uma das maiores capas de revistas de moda. “Eu fiz muita coisa nos últimos anos, acredito que mergulhar no mundo da moda durante esse período foi essencial pra mim”.



No bate papo, Bárbara disse que está antenada sobre as principais tendências de moda e o que espera da próxima London Fashion Week. “Vão ter muitas cores, muito verde, muito pink , azul, vermelho… Também espero ver peças mais delicadas, vestidos floridos e jaquetas de couro”, aposta.

O programa será exibido no próximo domingo, às 10h, no canal do SBT MG.