Dyl Reis e Eder Meneghine - Divulgação

Dyl Reis e Eder MeneghineDivulgação

Publicado 17/09/2021 11:45 | Atualizado 17/09/2021 11:52

Após trocarem farpas na internet, Eder Meneghine, o empresário de 60 anos que trocou de noivo menos 24 horas antes de subir ao altar, e seu ex-companheiro, Dyl Reis, de 23 anos, que foi substituído na cerimônia pelo chef de cozinha Hugo Oliveira, finalmente conversaram e se acertaram. Segundo Dyl, foi Eder quem tomou a iniciativa de acertar os pontos entre o ex-casal.

"Ele me chamou e me disse que sabe que ele errou com palavras e atitudes e que está arrependido do que fez. Ele me pediu desculpas e eu o desculpei por tudo o que ele já me fez. Aliás, quem sou eu para não perdoar o próximo... Mas ele sabe e me pediu desculpa por isso, por todas as informações passadas, já que nada do que ele disse é verdade. Eu falei: 'meu amigo, vai em paz, quero te ver bem, fazendo muito sucesso, porque você merece todo amor e carinho do mundo. Minha marca eu já deixei e a sua está aqui comigo. Vá em paz que os anjos te protejam'", contou o rapaz.



A briga

Após Dyl Reis contar à esta coluna que foi ele quem desistiu de subir ao altar, porque descobriu que Eder Meneghine o traía com garotos de programa, o empresário não deixou barato e acusou o rapaz publicamente de ser golpista. Eder afirmou que Dyl teria tentado dar um golpe no restaurante que possui, mas Dyl negou as afirmações.

Algumas horas antes do casamento dos dois, que aconteceria no dia 8 de setembro, Eder e Dyl brigaram feio e terminaram o relacionamento. Como os fornecedores já estavam trabalhando para o evento acontecer e já não havia mais tempo hábil para cancelar tudo, Eder então ligou para seu ex-namorado, o chef de cozinha Hugo Oliveira, com quem viveu por mais de 15 anos e até hoje vinha mantendo um bom relacionamento, e pediu o rapaz em casamento. Ele aceitou e substituiu Dyl no altar. A família do ex, que estava no Rio para ir à cerimônia, voltou para Minas Gerais e deu lugar à família de Hugo.