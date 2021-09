Kevin O Chris - Divulgação

Kevin O ChrisDivulgação

Publicado 17/09/2021 16:43

Kevin O Chris não para! O cantor, que recentemente lançou mais um feat internacional, 'Ela Tá Movimentando”' com a mexicana Dulce María, está de malas prontas para uma turnê internacional. O funkeiro vai cruzar os Estados Unidos.

Disposto a seguir levando o funk a outros países, Kevin anunciou nas redes sociais a agenda dos diversos shows em solo americano. "Honrado demais em anunciar essa turnê nos Estados Unidos. Acreditem sempre nos seus sonhos e na vontade de Deus”, comemorou Kevin na publicação.

Prevista para acontecer agora no mês de outubro, a 'Tour USA Kevin O Chris' vai passar por Atlanta, no dia 15, em Miami, no dia 17, em Newark, no dia 23, em Danbury, no dia 29, Boston, no dia 30 e encerra em Orlando, no dia 31.