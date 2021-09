Alana Calabria e Aline Riscado - Divulgação

Publicado 17/09/2021 14:22

Alana Calabria, atriz, bailarina e influenciadora teen, de 12 anos, está no elenco do longa 'Operação Unfollow', da produtora Abelha Filmes. A produção é dirigida por Hugo Moura, que também é ator e casado com Deborah Secco, e pelo diretor Vitor Frad.



Destinado ao público infantojuvenil, o filme conta com personagens divertidos e é voltado para toda família. As gravações aconteceram no Hotel Portobello, em Angra dos Reis, na Costa Verde do Rio de Janeiro. A obra conta com a participação dos influenciadores da plataforma Midi, da qual Alana faz parte, além do Clubinho do Luccas Neto com a estreante de Sofia Shaadt. Também participam do elenco os atores Diogo Caruso, Aline Riscado e Carlos Bonow.



Alana está em mais 2 longas: 'Um Acampamento Fantástico', com direção de PC Júnior, do 'BBB 12', e no Filme 'Rocinha – Toda história tem dois lados', da diretora e roteirista Raissa de Castro. Ela também está no elenco de uma websérie do canal da influenciadora Júlia Borges no Youtube.