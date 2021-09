Enzo e Edson Celulari - Reprodução

Publicado 17/09/2021 17:06 | Atualizado 17/09/2021 17:10

Filho mais velho de Edson Celulari, do primeiro casamento do ator com Claudia Raia, Enzo Celulari reagiu muito bem a notícia de que vai ganhar ganhar uma irmã. O ex-namorado de Bruna Marquezine foi um dos primeiros a cumprimentarem o pai e a sua atual mulher, Karen Roepke . "Que notícia linda! Parabéns! Que venha linda e muito saudável", escreveu.



Nos comentários, fãs elogiaram a mensagem. "Que manifestação linda", elogiou um. "Como é bom acreditar e viver a família", afirmou outro. "Vocês são demais", afirmou outro. "Exemplo", cravou um fã.



Edson anunciou a chegada da sua segunda menina nesta sexta-feira (17). "Estamos grávidos! Queremos dividir essa alegria com vocês. Nossa menina, fruto de tanto amor, vem para iluminar ainda mais a nossa jornada. Te amamos, filha!", escreveu o ator que é pai de Sophia, também com Claudia Raia.









