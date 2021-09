Kelly Nascimento publica mais uma foto de Pelé e tranquiliza fãs - Foto: Reprodução/Instagram

Kelly Nascimento publica mais uma foto de Pelé e tranquiliza fãsFoto: Reprodução/Instagram

Publicado 17/09/2021 19:34 | Atualizado 17/09/2021 20:05

Kely Nascimento, filha de Pelé, foi às redes sociais nesta sexta-feira (17) para tranquilizar os fãs do ex-jogador e garantiu que o Rei do Futebol se recupera bem. Ela explicou que seu pai não está grave na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

"Não sei o que anda saindo de notícia por aí, mas meus DMs estão bombando! Já tem muita ansiedade correndo pelo mundo e nós não queremos ser o motivo de mais uma. Esta foto foi tirada agora mesmo. Ele está de colete porque é Santista e o frio de São Paulo o incomoda!", começou Kely.

"Ele se recupera bem e dentro do quadro do normal. Prometo! Ele não gosta quando eu falo isso, então, por favor, não conta pra ele, mas ele é um senhor (velhinho). No quadro normal de um senhor da idade dele, depois de uma operação dessa, às vezes são dois passos para frente e um para trás. É muito normal. Ontem, ele estava cansado e deu um passinho pra trás. Hoje, ele deu dois pra frente! Quero agradecer novamente, e sempre, a toda equipe brilhante aqui no Einstein. Mais ainda a toda essa energia boa que vocês estão transmitindo", finalizou.



No início da noite desta sexta-feira (17), a assessoria do Hospital Albert Einstein soltou um comunicado: "O paciente Edson Arantes do Nascimento apresentou breve instabilidade respiratória na madrugada de 17 de setembro, e como medida preventiva, foi transferido para a Unidade de Terapia Intensiva (UTI). Após estabilização do quadro, o paciente passou para cuidados semi-intensivos. Ele encontra-se, neste momento, estável do ponto de vista cardiovascular e respiratório, e segue em recuperação de pós-operatório abdominal".