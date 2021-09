Luísa Sonza e Whindersson Nunes - Reprodução/Instagram

Luísa Sonza e Whindersson Nunes

Publicado 13/09/2021

Há quem diga que a vinda de Whindersson Nunes ao Rio não foi a passeio. O youtuber teria vindo encontrar a ex, Luísa Sonza, em um hotel na Barra da Tijuca, zona oeste do Rio. A reserva do quarto teria sido feita no nome do empresário de Whindersson. Tudo no sigilo.

Whindersson e Luísa foram casados, mas terminaram em abril de 2020. Pouco tempo depois, a cantora assumiu o relacionamento com Vitão. Os dois ficaram juntos por quase um ano.

Procuramos a assessoria da cantora, que não retornou até o fechamento desta nota. A coluna, que é do bem, torce pela felicidade dos dois. Juntos ou separados.