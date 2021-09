Fafy Siqueira no M.E.M.E da Comédia - Mariana Smania/Divulgação

Publicado 13/09/2021 05:00

No primeiro episódio do 'Mais Espetacular e Magnífico Espetáculo da Comédia', ou 'M.E.M.E da Comédia', game show do canal TNT, que estreia nesta segunda (13), às 23h, Fafy Siqueira, que faz parte do painel de jurados, surpreendentemente, revelou detestar um tipo específico de apresentação, porém explicou os seus motivos.

"Eu digo que odeio stand-up por estar acostumada a fazer shows mais elaborados e com mais estrutura. Diferentemente dos humoristas que chegam com um banquinho e um microfone e contam suas histórias. Muitos começam com piadas sem graça, mas no 'M.E.M.E da Comédia' me diverti. Os participantes são bons e engraçados, inclusive, fazendo o que sabem", pontuou a atriz e humorista.

Além de Fafy, caberá a Ed Gama e Letícia Lima escolherem o mais completo comediante do país. No palco do programa, comandado por Victor Lamoglia, dezesseis concorrentes se enfrentam em provas dos mais variados estilos.