Ana Maria Braga operou catarataReprodução de internet

Publicado 12/09/2021 17:45

Ana Maria Braga está recuperada da cirurgia de catarata feita recentemente. A apresentadora do 'Mais Você' publicou uma foto em sua rede social tranquilizando os fãs: "Foi catarata, mas estou completamente recuperada, viu? Eu achava que catarata era uma coisa de outro mundo, mas olha é uma cirurgia de 15 ou 20 minutos. Parece um milagre mesmo! Então, se você está com um borrão na visão dá uma passada no médico ver o que é!", alertou.