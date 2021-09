Falcão - Reprodução de internet

Publicado 12/09/2021 12:45

O cantor e compositor Falcão, um dos ícones da MBB (música brega brasileira) lançou neste sábado (11) seu novo single, em 'homenagem' ao presidente Jair Bolsonaro. 'O chifre é uma arma quente', de autoria do próprio Falcão em parceria com T. Matos, junta a infidelidade conjugal, um dos temas preferidos do músico cearense, com as notícias envolvendo uma traição cometida pela ex-mulher de Bolsonaro, Ana Siqueira Valle.



Na semana passada, o colunista Guilherme Amado, do portal Metrópoles, trouxe a público as declarações do ex-assessor da família Bolsonaro, Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que revelou que a ex-mulher do presidente o traía com seu segurança pessoal, o bombeiro Luiz Cláudio Teixeira, em 2007.



A canção, recheada do humor que caracteriza toda a obra de Falcão, você pode ouvir aqui: