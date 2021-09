Felipe Franco - Reprodução de internet

Felipe FrancoReprodução de internet

Publicado 12/09/2021 12:32

O juiz Evandro Carlos de Oliveira, da 7ª Vara da Fazenda Pública de São Paulo, mandou citar o empresário e fisiculturista Felipe Franco, ex-marido de Juju Salimeni. Isso porque o procurador do município de São Paulo, Raphael Andrade Pires de Campos, entrou com uma ação judicial e quer receber do atleta R$ 24.348,20 — valor que, segundo o advogado, deverá ser atualizado desde junho de 2019. Ao colidir o veículo Mercedes Benz à um outro veículo que acabou arremessado contra a coluna do semáforo e o controlador, o empresário, de acordo com o procurador, estaria obrigado a ressarcir os danos causados ao erário municipal.



Na ação, protocolada em 25 de agosto, o procurador afirma que os danos causados por Franco foram consertados pelo município em junho de 2019, e totalizaram a quantia de R$ 24.348,20. "Está amplamente demonstrada a responsabilidade civil do réu (Felipe Franco)", disse.



Segundo o procurador, uma tentativa amigável junto à Secretaria Municipal de Transportes não prosperou e pelo fato de Franco não ter pago os valores, a ação então teria sido necessária. A notícia boa para o Mister Olympia é que ele poderá fazer o parcelamento, bastando que entre em contato direto com o departamento jurídico da prefeitura, o que poderá ser feito por e-mail.

As informações são do site Hora Top TV & Novela.