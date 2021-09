Paulo Barros - Luciano Belford/Agência O Dia

Publicado 12/09/2021 11:25 | Atualizado 12/09/2021 14:06

Por meio de um comunicado à imprensa, a escola de samba Paraíso do Tuiuti informou que o carnavalesco Paulo Barros permanece internado no Complexo Hospitalar de Niterói (CHN), na Região Metropolitana do Rio, sob cuidados médicos.

Um dos trechos do boletim médico diz que "o artista está com quadro clínico bom e estável, passando agora por uma série de exames de rotina. Há a expectativa de que ele possa receber alta no início desta semana". A agremiação não detalhou o que Barros teve.