Publicado 12/09/2021 11:58

Neste domingo (12), Marília Mendonça anunciou nas suas redes sociais que se recuperou da Covid-19. No Instagram, ela postou o exame mostrando o resultado negativo. Ela e o namorado, Murilo Huff, testaram positivo para a doença na semana passada, mas estavam com sintomas leves.

"Adivinha que está chegando com ótimas notícias desse segundo, nesse minuto? Ela mesma, Marília Mendonça, que testou negativo para esse vírus, esse maldito vírus", disse ela, comemorando o resultado do teste. A cantora disse ainda que, antes de descobrir que estava com coronavírus, chegou a fazer dois testes, que deram negativo. Ela acredita que pelo menos um deles deu um resultado falso: "Meu conselho para você é: quando tiver com sintomas, se isole. Não confie totalmente no teste, porque pode dar falso negativo", observou.