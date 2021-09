Rodrigo Carelli - Divulgaçã/Edu Moraes/Record TV

À frente dos realities da RecordTV desde 2009, Rodrigo Carelli é um dos responsáveis por fazer a engrenagem do jogo girar e, a cada ano, conquistar audiência, repercussão e mais faturamento publicitário. Esse 'know-how', diga-se de passagem, vem desde a época em que dirigia a 'Casa dos Artistas', no SBT, no começo dos anos 2000. Agora, faltando dois dias para a estreia da décima terceira edição de 'A Fazenda', sob o comando de Adriane Galisteu, o nome de Carelli voltou a 'pipocar' nas redes sociais tanto quanto os dos participantes já anunciados para o elenco do reality rural. Mas, em meio a essa correria, ele topou bater um papo exclusivo com a coluna e falar sobre tudo aquilo que a gente sempre quis saber e, de repente, não tinha coragem ou não sabia como perguntar.

Recentemente você disse que gostaria de ter a Narcisa Tamborindeguy em 'A Fazenda', mas ela exigiu cabeleireiro e maquiador. Mais algum famoso ficou de fora com exigência absurda?

Vários. Não gostaria de destacar nomes. Mas já tivemos desde pedidos absurdos de cachês até exigências tipo ter um quarto próprio ou ficar com o celular. Essas pessoas não estão dispostas a um reality, na verdade. A Narcisa só pediu um cabeleireiro para ela (risos). Ainda tenho esperança de vê-la num reality da Record.



Como é feito o processo seletivo para a 'Fazenda?' Como as pessoas são escolhidas?

Fazemos uma pré-seleção, depois separamos os nomes mais interessantes para entrevistar. Nesta entrevista, tentamos capturar a essência da personalidade da pessoa para ver o quanto ela pode render na temporada. Mas, principalmente, buscamos pessoas que queiram competir, que queiram lutar pelo prêmio.



O que vai ter de novidade nesta edição? Pode adiantar uma pra gente?

Haverá várias. Mas uma das principais é o público poder escolher um dos participantes através do Paiol Tik Tok.



O que podemos esperar do novo elenco?

Muita intensidade, muito conteúdo e muita garra pra jogar.



Qual é a expectativa para a estreia da Adriane Galisteu à frente do programa?

A melhor possível. Ela já arrasou no 'Power Couple' e vai ser incrível na 'Fazenda'.



Quem vocês sempre convidam e nunca aceitam?

Melhor não dizer, porque aí pode não aceitar mesmo!



A que você atribui o sucesso dos realities em geral?

A identificação do público com a realidade do dia a dia de pessoas numa situação inusitada. E, no momento atual, a natural identificação com o confinamento.



Você está emendando um reality atrás do outro. Depois da 'Fazenda' você vai sair de férias? Ou ainda vem mais algum projeto por aí?

Sempre vem mais um por aí! Mas precisarei muito de férias. Com certeza.



Como é a sua rotina durante 'A Fazenda?' Você também se muda para Itapecerica?

Eu não me mudo pra lá, mas fico conectado 24 horas por dia e pronto para voltar pra lá a qualquer momento.



Na sua opinião, qual foi a melhor edição de 'A Fazenda' até hoje?

Sempre acho que a última é a melhor. A gente vai aprimorando o jeito de fazer e a escolha do elenco.



O que é preciso fazer para ser protagonista de uma edição?

Ser você mesmo e querer lutar para permanecer no jogo. Deixando tudo isso claro para o público, sem filtros.



Você se arrepende da escalação de algum participante?

Claro que sim. Mas não vou citar nomes.



Na 'Ilha Record', Antonella disse que combinou com Pyong aquela história de romance. Vocês sabiam da combinação?

Não sabíamos e não acredito que havia essa combinação.



Repercutiu mal essa armação da Antonella com Pyong, inclusive. Internautas acusavam a direção de se aproveitar de uma farsa para alavancar a audiência. O que você tem a dizer sobre isso?

Tudo que é feito dentro do reality é material que está sujeito a exibição. E a responsabilidade pelos atos é dos participantes.



Acredita que esse vício que se tornou ser famoso faz as pessoas escancararem suas vidas, defeitos e qualidades em troca de três meses de fama?

Com certeza. Temos inclusive agora o fenômeno da celebridade que se tornou famosa por ter feito um reality. E, devido a essa fama, participa de outros.



Acha que para aparecer, hoje em dia, muitas celebridades topariam ir para 'A Fazenda' até sem cachê?

Com certeza, deve haver algumas sim. Mas nunca nos aproveitamos disso.



O programa salvou a carreira do Biel, agora especulam que MC Gui, que vem de uma crise atrás da outra, também estará. Você acha que o programa virou uma forma de as personalidades buscarem redenção?

Isso pode acontecer. Mas é algo muito difícil de atingir. Não é fácil um participante de reality ter o autocontrole necessário para isso.



Quem você não chamaria de jeito nenhum para o programa?

Pessoas que não estejam dispostas a jogar.



Chamar ex-BBB não é uma forma de mostrar que a Globo escolheu bem e vocês também querem tirar proveito da repercussão?

Como eu disse, já tivemos e teremos ex-participantes de vários realities de várias emissoras. Inclusive da Record. Eles se tornaram as novas celebridades e já se provaram dispostos a enfrentar o confinamento e a competição.