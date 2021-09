Romário - Divulgação

Publicado 11/09/2021 14:48 | Atualizado 11/09/2021 14:54

Pelé não é o único ex-jogador de futebol que se encontra hospitalizado. Enquanto o Rei permanece no Albert Einstein, em São Paulo, o 'baixinho' Romário está internado no Copa Star, em Copacabana, na zona sul do Rio, após ser submetido a uma operação para retirada da vesícula.



Por meio de seu perfil no Twitter, a assessoria do ex-craque contou que o procedimento ocorreu na quinta-feira (9), sem intercorrências, que ele já está no quarto e deve ser liberado para ir para casa nos próximos dias.



Depois, aproveitou para agradecer a quem o atendeu: "O parlamentar torna público seu agradecimento aos médicos Dr. Áureo Ludovico De Paula e ao Dr. José Ribamar Azevedo, assim como a todos os demais membros da equipe de saúde do Hospital Copa Star, responsáveis por seu atendimento".