Diego Guimarães, Patrick Sonata, Vinicius Antunes e Marcelo Magano - Divulgação

Publicado 11/09/2021 05:00

A Globo contratou, em 2019, um time de roteiristas negros para ajudar a diversificar a redação dos programas da casa. Diego Guimarães, Patrick Sonata e Marcelo Magano foram alguns dos novos funcionários da emissora e, durante a pandemia, os três decidiram lançar um projeto independente, que também conta com Vinícius Antunes, roteirista da casa desde 2014. 'Pretópolis', um trocadilho com a cidade imperial onde a família real se estabeleceu, estreia hoje no perfis dos autores no Instagram: @cacofonias e @oguimaraesdiego. O nome e a data de estreia já dão o tom politicamente incorreto do humorístico, que vai satirizar o suposto 'racismo reverso', com situações que geralmente acontecem com os negros.



O apresentador da 'Rede BBB', Rhudson Victor, também atua na série, além da modelo e atriz Hayssa Leal, da pedagoga Marcela Guerra e da influencer digital Aza Njeri. Com títulos de esquetes como 'Preto namorando branco' e 'Reparação histórica real, a série promete ser ousada e tocar em pontos sensíveis de um Brasil que não fala do próprio racismo.