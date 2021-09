Robertha Porterlla, Bruno Coimbra e Sofia - Reprodução

Publicado 10/09/2021 18:59 | Atualizado 10/09/2021 19:49

Zico é vovô pela nona vez. Ontem, nasceu Sofia, filha de Bruno Coimbra, herdeiro do meio do eterno ídolo rubro-negro, e de Robertha Portella, atriz e ex-dançarina do 'Domingão do Faustão'. A menina veio ao mundo com 3.300kg e 50cm, de parto cesariana, em uma maternidade na Barra da Tijuca. Zico foi mais rápido que os pais e logo publicou fotos da menina em seu perfil no Instagram. "Obrigado, meu Deus, por mais uma neta. São 9 agora. Nasceu Sofia, filha de Bruno e Robertha. Que ela venha pra iluminar o lar de vocês. Parabéns", escreveu o diretor técnico do Kashima Antlers, do Japão.