Adriane Galisteu estreia no comando de 'A Fazenda' na próxima terça-feira - Antonio Chahestian/Record TV

Publicado 10/09/2021 15:37 | Atualizado 10/09/2021 15:41

Mais dois nomes de participantes de 'A Fazenda 13' foram anunciados nesta sexta-feira (10. A revelação aconteceu durante o programa 'Balanço Geral' e são Dayane Mello, modelo brasileira que participou do Gran Fratelo, o Big Brother da Itália, e Valentina Francavilla, assistente do Ratinho no SBT. Agora já são nove peões conhecidos dos 20 que irão entrar no programa, que estreia na terça-feira (14).