Ana Maria Braga e Tiago LeifertReprodução/Instagram

Publicado 10/09/2021 09:51 | Atualizado 10/09/2021 10:50

Ana Maria Braga nunca escondeu o carinho pelo trabalho de Tiago Leifert, que surpreendeu a todos na tarde desta quinta-feira (9) ao revelar a sua saída da Globo após dezesseis anos.



Tanto que fez questão de levá-lo ao seu programa nesta sexta (10). "Eu convidei, e ele aceitou! Todo mundo sabe da minha admiração pelo profissionalismo e competência dessa pessoa! Amanhã tem café da manhã com Tiago Leifert no Mais Você!", anunciou a apresentadora na noite de ontem no Instagram.



Durante o encontro, o jornalista enfatizou o que já havia adiantado por meio de um comunicado: "A ideia de parar surgiu no meio do ano passado, e venho conversando com calma com a emissora desde então, esperando o momento ideal. E é agora! O sentimento é o de sair da casa dos pais para encarar o mundo". Segundo Leifert, há cerca de quatro anos teve a mesma sensação de buscar outros desafios, mas desistiu.



Sem esconder a tristeza, Ana Maria lembrou a trajetória do artista, que até pouco dias atrás podia ser visto no comando do 'Super Dança dos Famosos', que foi vencido por Paolla Oliveira e Leandro Azevedo. Ela resumiu o colega com quatro palavras: "Competência, coragem, coerência e verdade".



O bate-papo entre os dois repercutiu na web. Uma usuária do Twitter não perdeu a oportunidade de fazer alusão a um dos programas de Leifert, o 'Big Brother Brasil': "Para manter a tradição do 'eliminado' do 'BBB', tomar café com a Namaria". "Ana, pede para ele ficar. Essa notícia deixou a gente triste", disse outra. Já a terceira reforçou: "Que lindeza, gosto muito dele".