MC Menor MR e Laisa Ribeiro - Reprodução de internet

MC Menor MR e Laisa RibeiroReprodução de internet

Publicado 10/09/2021 06:53 | Atualizado 10/09/2021 07:20

Um dos principais nomes do chamado funk consciente, vertente do estilo musical que valoriza letras com temas ligados aos desafios da vida na periferia, MC Menor MR é alvo de acusação por agredir uma jovem em um hotel de luxo, localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O caso ocorreu na manhã desta quarta (8) e foi parar na delegacia.

Segundo o boletim a que a coluna teve acesso, o cantor conheceu Laisa Ribeiro, 22 anos, na boate All Win, também na zona oeste carioca, e concordou em arcar com R$ 800 para os dois transarem. Até aí tudo bem! Só não continuou 'tudo bem assim' no quarto, onde já se encontravam três garotas de programa. Laisa, porém, não aceitou ter qualquer tipo de relação enquanto não recebesse o que havia sido acordado. Ao dizer 'dinheiro na mão, calcinha no chão', deixou-o nervoso.

Ainda de acordo com o BO, o rapaz se recusou a saldar a dívida, visto que não desembolsou um real sequer com as outras meninas e pediu aos seus seguranças que colocassem Laisa pra fora, mas não sem antes vasculharem o celular da moça para ver se não havia nada comprometedor, como foto ou vídeo. Com a recusa em entregar o aparelho, veio a confusão. Hualter (o nome de batismo dele) jogou-lhe um copo de água e deu-lhe um tapa no rosto.

Ela se queixou de que, ao ser retirada do local, ficou sem a bolsa contendo RG, cartão bancário e outros pertences pessoais. Ao ser procurada por nós, Laisa Ribeiro afirmou que até agora não conseguiu recuperar sua carteira, que foi xingada de tudo quanto é nome e que não é prostituta. "Vi uma situação para ganhar um dinheiro, e ele não se conformou em ter que pagar porque disse que era artista, famoso", argumentou. A coluna tentou entrar em contato com MC Menor MR, mas não teve sucesso.