Milton Cunha - Divulgação

Milton CunhaDivulgação

Publicado 10/09/2021 05:00

O comentarista de Carnaval Milton Cunha vai comandar um mega evento numa casa em forma de castelo no próximo domingo (12) em Campo Grande, na Zona Oeste. Ele vai apresentar a festa de debutantes com 19 meninas de comunidades carentes do Rio de Janeiro e Baixada Fluminense. Todas terão direito a roupa de gala, para elas e familiares, book fotográfico, buffet de primeira e shows. Tudo de graça. "Eu fico muito feliz de participar dessa realização de sonhos. Não custa nada ajudar, incentivar, inspirar essas meninas, de que é possível ser feliz e realizarem o que desejam. Se doar em prol do resgate, da autoestima dessas princesas, me faz muito bem. Além de lisonjeado, é claro", revelou Milton.

A festa também vai ter várias atrações musicais e a Doze Produções chamou o piseiro Ícaro Moraes, o funkeiro MC Duduzinho e os sambistas Bruno e Ramon e Flávia Saolli. A casa comporta 1.500 pessoas, mas terá lotação máxima de 300 pessoas, debutantes, familiares e quem estiver trabalhando. Todos devem comprovar carteira de vacinação contra o Covid-19.