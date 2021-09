Coletiva de 'A Fazenda 13' - Reprodução

Coletiva de 'A Fazenda 13'Reprodução

Publicado 10/09/2021 05:00 | Atualizado 10/09/2021 06:41

As porteiras de 'A Fazenda 13' estão abertas. O reality show mais badalado da RecordTV começa na próxima terça-feira (14) e sete dos 20 peões foram revelados ontem: Victor Pecoraro, Mussunzinho, Liziane Gutierrez, Nego do Borel, Tati Quebra Barraco, Bil Araújo e Mileide Mihaile. Em conversa com os jornalistas, o diretor Rodrigo Carelli voltou a falar sobre as regras de convivência. "Teoricamente tudo que não coloca em risco a integridade física do participante, pode. A regra do programa exige que não tenha nenhuma agressão". Ele também falou sobre os cuidados com a saúde mental dos participantes. "Todos passam por exames médicos, Nossos médicos conversam com os médicos deles. Todos os que têm questão psicológica ou psiquiátrica, a gente está consciente. A equipe vai ficar de olho", observou.

Primeira mulher a comandar o programa depois de três homens (Brito Júnior, Roberto Justus e Marcos Mion), Adriane Galisteu avisou que não vai colocar panos quentes nas brigas. "Meu papel não é ser professora de ninguém, mas eu tenho que conduzir do melhor jeito para quem está em casa. Eu não vou ser tão boazinha assim, não".