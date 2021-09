Isabel Fillardis - Divulgação/Thaís Monteiro

Isabel FillardisDivulgação/Thaís Monteiro

Publicado 10/09/2021 05:00

Isabel Fillardis teve uma carreira de sucesso como cantora ao integrar o trio As Sublimes, um grupo black music criado em 1993, tendo como modelo o trio norte-americano 'The Supremes'. Dois anos depois, ela saiu para se dedicar às novelas e de lá pra cá até ensaiou voltar a cantar por algumas vezes, mas só agora abraçou, de fato, um novo projeto como intérprete. Isabel está lançando seu primeiro single solo, 'O meu lugar'. Composição inédita de Renato Gues e Sérgio Souza, a música, que mistura ijexá e afrobeat é a faixa de trabalho do EP 'Bel, muito prazer'.