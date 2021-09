Lucas Jagger - Divulgação

Lucas JaggerDivulgação

Publicado 10/09/2021 05:00

Assim como a cantora Lorde e as atrizes Yara Shahidi e Kristin Davis, Lucas Jagger também foi um dos convidados da inauguração da mostra Christian Dior: Designer of Dreams, no Brooklyn Museum, em Nova York, nos Estados Unidos. E adorou! Tanto que não economizou elogios durante o rápido bate-papo com a coluna.



"A exposição traz algo que gosto muito, que é mostrar a história da marca, falando do presente, mas também dando toda importância que o passado tem. A moda para mim sempre foi mais do que o que se vê na passarela ou nas lojas. Nada vem do acaso. Gosto de consumir, mas entendo o que passou pela cabeça do designer. É importante ressaltar que a indústria da moda é um dos alicerces da economia mundial", declarou o youtuber.