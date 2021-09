Whindersson Nunes - Reprodução de internet

Publicado 10/09/2021 09:46

Whindersson Nunes contou aos seus seguidores que está com uma lesão no bíceps direito e outra na escápula esquerda - osso localizado na parte superior das costas. O humorista se machucou durante os treinos para a luta exibição que vai fazer contra Popó Freitas, em outubro.

"Fiz um exame que constatou lesão no meu bíceps direito, e na escápula esquerda. Vou fazer fisioterapia e depois da luta com o Popó, provavelmente, uma cirurgia no braço pra puxar o músculo de volta", contou ele.



Whindersson tentou explicar. “Não é pessoal, só hora errada, essas lesões são todas por causa do apoio do meio dedo mindinho da mão direita. Ah, vai tomar no cu, o mindinho... ah, não. Cara azarado, logo hoje”, disse.