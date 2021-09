Klebber Toledo e Camila Queiroz - Divulgação/Netflix

Publicado 10/09/2021 11:22 | Atualizado 10/09/2021 11:25

Há os que recorrem a aplicativos de paquera e redes sociais; há os que preferem formas mais tradicionais de conhecer alguém; e há os que topam participar de um experimento único para encontrar o grande amor de suas vidas: aceitar casar-se com uma pessoa sem sequer vê-la antes! Estes são os solteiros e solteiras de 'Casamento às Cegas Brasil', versão brasileira do norte-americano 'Love is Blind'. O programa chega à Netflix no dia 6 de outubro sob a apresentação do casal Camila Queiroz e Klebber Toledo. Realizado pela EndemolShine Brasil, tem dez episódios, que serão lançados em três partes: nos dias 6, 13 e 20 de outubro.

Na dinâmica, homens e mulheres passam dez dias conversando uns com os outros, literalmente às cegas e por meio de cabines, até estabelecerem laços emocionais e decidirem quem querem como marido e mulher. Então, se veem pela primeira vez e seguem para alguns dias de lua-de-mel, iniciando a convivência e tentando uma conexão física também. A partir daí, passam a morar juntos e a testar o tão declamado amor. Durante um mês, eles encaram a rotina, o trabalho, os amigos e a família, e muita coisa acontece até a derradeira cerimônia de casamento, em que os recém-noivos podem dizer sim, mas também deixar o par no altar, aos prantos.