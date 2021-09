Rafinha Bastos ironiza participação de Bil Araújo em 'A Fazenda 13' | Fábia Oliveira | O Dia

Rafinha Bastos e Bil Araújo - Reprodução/Instagram

Rafinha Bastos e Bil AraújoReprodução/Instagram

Publicado 10/09/2021 14:16

Rafinha Bastos segue atento aos realities da TV. Após acompanhar e repercutir cenas do 'Big Brother Brasil' nas redes sociais, o humorista e podcaster resolveu trocar de canal e falar das novas atrações da RecordTV.



"Arcrebiano sai de um reality show e, sem perceber, entra em outro reality show. Quando acaba esse segundo, o táxi que o levava para casa o transporta para outro reality show. Ao final do programa, ele retoma a vida e logo percebe que está sendo gravado para outro reality show", brincou o ex-CQC após ler sobre a confirmação do modelo no elenco da atração rural.



Mais tarde, de olho no último episódio do 'Ilha Record', escreveu: "Aí eu coloco no tal Ilha Record, e uma mulher que eu desconheço agradece às Nadnáticas (ela tem fã-clube) e depois chora mandando recado pro cachorro dela que 'se encontra no céu'. Em comemoração, estou aqui tomando ácido sulfúrico e apagando cigarros na minha coxa".