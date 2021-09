Mirellla Santos - Divulgação/Antonio Chahestian/Record TV

Uma das Gêmeas Lacração, Mirella Santos não ficou entre os dois finalistas da 'Ilha Record', mas acabou ganhando o prêmio do participante mais querido do reality da RecordTV. Um título que deixou a influenciadora e cantora pernambucana surpresa e feliz. "Me senti muita amada e acolhida por todo mundo. É uma sensação única e acho que todo mundo deveria ter essa sensação boa".



Com R$ 250 mil na conta, Mirella assume que não tinha planos para o dinheiro e que agora pretende guardar a quantia. Recém-casada com o surfista Gabriel Farias, ela também falou de Nadja Pessoa com quem teve tretas dentro e fora do reality. "Eu sou boa, sei o meu lugar, sabe? A Nadja sabe do caráter dela. Existem pessoas que ficaram distantes de mim e outras ficaram próximas depois que acabou o reality. Não tenho raiva nem rancor de ninguém e por mim está tudo bem. Passou", finaliza.



Ficou surpresa por ter sido escolhida pelo público e ser apontada como o 'nome' da Ilha Record?

Fiquei. Fiquei também muito feliz e me senti muita amada e acolhida por todo mundo. É uma sensação única e acho que todo mundo deveria ter essa sensação boa.



O que foi mais difícil de ficar confinada?

O mais difícil foi ficar longe das meninas, longe dos meus pais e do meu marido porque eu sou muito apegada a minha família. Conviver com algumas pessoas também foi bem complicado, mas eu avalio tudo como uma experiência única na minha vida. Uma das experiências mais desafiadoras.



Já sabe o que vai fazer com o prêmio?

Eu quero guardar esses R$ 250 mil. Se Deus quiser, eu quero multiplicar esse valor, quero trabalhar muito para poder conquistar mais e mais. Não tenho muitos planos, não. Não fiz planos. Mas, agora eu quero guardar.



Você teve algum arrependimento ou alguma estratégia que não deu certo? E o que faria diferente? Participaria de outro reality?

Depois que eu participei da 'Ilha Record', eu fiquei 'meu Deus, não quero participar nunca mais na vida de outro reality'. Fiquei com medo dos ataques, fiquei com a críticas e com as pessoas falando que eu não sabia jogar. Até pensei: 'essa vida de reality não é para mim'. Mas, a gente nunca deve falar que 'dessa água eu não beberei'. Não sei como eu vou estar pensando daqui pra frente e seu for convidada, eu tenho que ver a proposta e avaliar. O que eu sei é que qualquer pessoa precisa aproveitar as oportunidades. Se eu entrar em um novo reality, eu tenho que estar com a cabeça boa, tenho que estar preparada e tenho que aprender ser uma boa jogadora, né?



E aí ? Faria algo diferente?

Não. Não faria nada diferente. Fiz tudo do meu jeito e acho que isso que me levou a ganhar o prêmio do público. As pessoas se identificaram comigo. Eu estou muito feliz com a minha trajetória.



Você teve tretas com Nadja e com outros lá dentro. Como estão as coisas aqui fora?

Eu ainda não consegui me acertar com a Nadja Pessoa e ela me bloqueou em tudo. Nós discutimos lá dentro e depois ela ainda postou coisas falsas e mentiras ao meu respeito. Eu sou boa, sei o meu lugar, sabe? A Nadja sabe do caráter dela. Existem pessoas que ficaram distantes de mim e outras ficaram próximas depois que acabou o reality. Não tenho raiva nem rancor de ninguém e por mim está tudo bem. Passou. De verdade. O que eu decidi é não falar mais, não brigar e não discutir mais. Aqui fora eu quero paz. Mas acho que Nadja precisa melhor como pessoa.



Qual foi o melhor e o pior momentos dentro do programa?

O melhor momento foi que eu descobri que eu tenho força e que eu posso vencer as dificuldades. Quando eu ganhei aquela prova com a Any. O pior momento foi ouvir durante uma discussão que eu não representava a mulher pernambucana. Fiquei arrasada. Eu sempre falo de onde eu sou, eu amo as minhas origens, amo Pernambuco.