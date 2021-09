Léo Santana e Àttoxá - Reprodução

Léo Santana e ÀttoxáReprodução

Publicado 11/09/2021 05:00 | Atualizado 11/09/2021 08:20

Bem que a coluna já tinha cantado a pedra que o perfil de Léo Santana no Instagram com as fotos de bundas faziam parte de uma estratégia de marketing do lançamento de uma música. Pois bem. O mistério acabou com o mais novo trabalho do Gigante: 'Traseira Cometa', hit feito em parceria com a banda baiana Àttoxxá."Sou fã do som dos caras e essa canção casou certinho com essa parceria! 'Traseira Cometa' é um PagoTrap, que mistura a minha essência do pagodão com o balanço e suingue diferenciado do trap. Tenho certeza de que vocês vão curtir muito e vai ser um sucesso", conta Léo Santana. Alguém duvida?