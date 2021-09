Vida Vlatt - Reprodução

Publicado 10/09/2021 22:01 | Atualizado 10/09/2021 22:08

A atriz Vida Vlatt estava sumida das redes sociais e o seu sumiço acabou preocupando seus seguidores. Nesta sexta-feira (10), ela resolveu revelar que teve uma 'depressão profunda' e ainda se recupera da doença. "Me perdoem o sumiço. Fiquei doente da alma, com depressão profunda. Fui resgatada do inferno por Deus e por meus amigos a quem devo minha vida. Por favor me apoiem e não me deixem agora. Estou voltando devagar", escreveu.

A coluna soube que a falta de trabalho e, consequentemente, de grana acabaram acarretando o problema de saúde da atriz, que ainda prometeu que irá contar sobre a sua situação assim que estiver melhor. "Quando eu aguentar, a primeira coisa que eu quero fazer, é conversar com vocês … mas ainda não estou pronta. Tenham paciência comigo, nunca precisei tanto de vocês", comentou.