Fernanda Paes Leme - Reprodução

Publicado 11/09/2021 05:00 | Atualizado 11/09/2021 08:26

Com mais de 4 milhões de seguidores no Instagram, Fernanda Paes Leme perdeu quase 22 mil seguidores em um pouco mais de 24 horas. E os números continuam caindo. O motivo foi uma postagem que ela fez contra o presidente Jair Bolsonaro. A atriz confessou que se surpreendeu com a perda dos fãs. "Não lamento que se foram, só fico impressionada que ainda haviam pessoas me seguindo que apoiam esse desgoverno". A atriz, que mora atualmente em São Paulo, está passando alguns dias no Rio. Ela veio visitar sua antiga cidade para gravar participações em programas falando do sucesso de sua websérie, 'Fake Live'.