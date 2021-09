Paulo Vieira, Fabio Porchat e Tiago Leifert - Reprodução/Instagram

Paulo Vieira, Fabio Porchat e Tiago LeifertReprodução/Instagram

Publicado 11/09/2021 12:31 | Atualizado 11/09/2021 12:55

"Muito bonitinho vocês me escalando para coisas grandiosas, quando, na verdade, a minha moral é a mesma do carro que atropelou Ana Maria. Vocês parecem minha mãe: 'Por que você não faz um programa? Tem que fazer, é só fazer'. É o amor que cega. Também amo vocês", começou dizendo Vieira, que comandará o game show culinário 'The Rolling Kitchen', no GNT, ainda este ano, aos risos.

Em outra postagem, o ex-comandante do humorístico "Fora de Hora" escreveu: "Venho por meio desta lançar Fabio Porchat para a vaga de apresentador do 'BBB'. Ele tem todos os requisitos. Grato". Não faltaram comentários espirituosos dos usuários do Twitter, como "encaminhando pro RH", "pode ser você, Paulo. Atualiza o currículo para enviar para o Boninho hoje ainda" e "está tirando o corpo fora, tu está na nossa lista".