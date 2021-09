Victor Sarro - Divulgação

Publicado 11/09/2021 13:06 | Atualizado 11/09/2021 15:51

Ciente de que as redes sociais escancaram a maldade de muita gente, o humorista e podcaster Victor Sarro descobriu uma maneira, digamos, inusitada para frear a ação dos haters.

"Minha diversão atual: pegar todo mundo que fica me xingando, entrar no perfil, jogar nome no Google, ver Facebook, descobrir onde trabalha, printar, entrar em contato com o RH e mandar para eles as atitudes dos funcionários", explicou.

A partir daí, vários usuários sentiram vontade de opinar. "Certíssimo", "acho que se esqueceu que a empresa não tem absolutamente nada a ver com o perfil privado do funcionário" e "o Brasil em crise, todo mundo sem dinheiro e o bonito fazendo as pessoas serem demitidas" foram respostas que pipocaram na publicação.