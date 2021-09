Dyl Reis e Eder Meneghine - Divulgação

Dyl Reis e Eder MeneghineDivulgação

Publicado 12/09/2021 08:07 | Atualizado 12/09/2021 08:07

Quando a gente acha que já entendeu tudo sobre o casamento de Eder Meneghine, decorador que era conhecido como emergente nos anos 1990 e trocou de noivo vinte e quatro horas antes de subir ao altar no último dia 7, vem o ex-companheiro dele, explica seu ponto de vista quanto à troca e reacende a controvérsia. Com exclusividade, Dyl Reis, que tem 23 anos e é entregador de quentinha, negou as acusações de Meneghine durante o bate-papo com a coluna.

"A decisão partiu de mim. Dois dias antes do casório, descobri que me traía com garotos de programa. Por ter ficado com a cabeça quente, decidi não me casar mais", começou dizendo o rapaz, que afirmou jamais ter tido o pensamento de traí-lo: "Fui sincero, verdadeiro, nunca menti pra ele, mas a relação já não ia bem. Brigávamos direto".

Outro tema da conversa foi o pedido para os parentes se retirarem da casa de Eder. "Em hora alguma ele pediu, pelo contrário. Aproveitando que os meus familiares estavam lá, chegou a propor que déssemos continuidade ao evento, deixássemos tudo isso passar e depois nos separássemos. Queria se casar de qualquer forma. Fiquei cego de tanta raiva com o fingimento de não estar entendendo nada, mesmo mostrando as provas da traição. Então liguei para a minha família e contei tudo. Saímos de lá, não saíram com a gente", garantiu.

Questionado sobre o fato de dois policiais terem baixado no local, explicou que foi por causa de uma moto Scooter e um aparelho de celular iPhone 12 pro max que havia ganhado. "Ele me presenteou e não colocou no meu nome, o que comprova que já estava mal-intencionado. Fomos parar na delegacia, entramos num acordo, e ele se apoderou dos presentes. Nem tinha como ficarem comigo, e ele tentando provar que era apropriação indébita", manifestou-se, sem esconder o descontentamento.

Por fim, fez questão de esclarecer que nunca o roubou, como Eder deixa subentendido em algumas matérias: "Usou talões de cheques meus, passou-os para agiotas com valores altos que não tenho condição agora de cobrir, e estou preocupado com isso. Eu, sim, me sinto roubado. Essa maneira de agir não acho correta, parecia já ter a intenção de me ferrar. Quer se passar por inocente. Sempre fui legal com ele, um parceiro muito bom em todos os segundos e momentos".