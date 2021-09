Jojo Todynho e Márcio Felipe - Reprodução/Instagram

Publicado 11/09/2021 14:44 | Atualizado 11/09/2021 15:52

Alheia a todo o falatório sobre o seu mais recente namorado — que estaria vivendo um romance com ela e uma manicure ao mesmo tempo —, Jojo Todynho não quis nem saber: arrumou as malas, pegou o Marcio Felipe e foi passar o fim de semana em Paraty, no Rio de Janeiro. Por lá, os dois tiraram várias fotos românticas, as quais, aliás, têm servido para atualizar seus stories do Instagram.

Porém, vale ressaltar que, no dia em que a história veio à tona, a apresentadora do 'Jojo Nove e Meia', do Multishow, soltou os cachorros em todo mundo. "Vocês acham mesmo que eu, Jordana, Jojo Todynho, preciso andar com o macho dos outros? Vagabund* antiga, piranh* aposentada. Nunca precisei me deitar com macho de ninguém, até porque eu tenho o homem que eu quero, na hora em que eu quero, e nem tempo eu tenho para isso", esbravejou.