Patrícia Pillar e NeymarReprodução/Instagram

Publicado 11/09/2021 10:40 | Atualizado 11/09/2021 11:13

Se a gente for levar em consideração um post de Patrícia Pillar publicado nesta sexta-feira (10), Neymar não anda com essa moral toda, não. Pelo menos para a atriz, que não viu com bons olhos uma frase dita depois da vitória do Brasil por 2 a 0 sobre o Peru, na última quinta-feira (9). Em entrevista após o jogo, ele falou sobre a aproximação com o Rei na lista de maiores goleadores da seleção: "Vai ser uma honra passar o Pelé".



Sem rodeios, ela escreveu no Twitter: "Neymar me decepciona mais a cada dia. Falar em passar o Pelé na artilharia foi absolutamente lamentável". Depois, ao ler "mas é um dado, Patrícia, não é um desleixo com o Pelé", rebateu: "Ele está no hospital, não era hora".

Por mencioná-lo, o ex-jogador de futebol publicou que "a cada dia que passa eu me sinto um pouco melhor". Disse também que se sente "ansioso para voltar a jogar" e, enquanto permanece no centro médico, aproveita para conversar com a família e descansar.