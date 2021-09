Caio Castro - Reprodução

Caio CastroReprodução

Publicado 11/09/2021 10:54 | Atualizado 11/09/2021 14:14

Assim como o influenciador digital Lucas Guimarães e os ex-BBBs Gizelly Bicalho e Arthur Picoli, Caio Castro teve sua conta no Instagram desativada neste sábado (11). Ao entrar no perfil do ator, a rede social apresenta uma mensagem informando que aquela página não está disponível.



A coluna, que não dorme de touca, decidiu, então, falar com a equipe do bonitão, que confirmou que a desativação do perfil foi feita por ele, porém sem dar muitos detalhes.



Mas, enquanto a gente acha que tudo não passa de uma ação publicitária, alguns fãs começaram a especular que seja para despistar as perguntas sobre o recente término com Grazi Massafera, com quem ficou cerca de dois anos.