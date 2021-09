Guilherme Guimarães e Roberta Guimarães - Divulgação

Publicado 11/09/2021 16:28

Roberta Rodrigues é uma das famosas diagnosticadas com o novo coronavírus. Ela, que está no ar em 'Nos Tempos do Imperador' e nos filmes 'Dois+Dois' e 'L.O.C.A — Liga das Obsessivas Compulsivas por Amor', teve a confirmação do diagnóstico na noite desta sexta-feira (10), quando apresentou sintomas e foi parar em um hospital do Rio. Por conta disso, não pôde gravar uma matéria agendada para o 'Fantástico' e permanecerá afastada das gravações da novela das 18h da Globo até que esteja totalmente recuperada.

A artista e o esposo, Guilherme Guimarães, que também contraiu o vírus, seguem isolados e se tratando em casa. Por fim, mas não menos importante, Roberta, que tomou a primeira dose da vacina e chegou a participar do elenco do especial 'Sob Pressão — Plantão Covid', aproveitou para fazer um apelo emocionado aos seus admiradores: "Se cuidem, por favor! Se vacinem, cuidem de quem vocês amam e torçam por mim e minha família".