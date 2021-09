Yugnir Ângelo e Mirela Janis - Antonio Chahestian/RecordTV

Publicado 12/09/2021 10:09 | Atualizado 12/09/2021 11:10

Após anunciar o término de seu noivado e depois ensaiar uma reconciliação com o empresário artístico Yugnir Ângelo, Mirela Janis, ex-participante dos realities 'De Férias Com o Ex Celebs', da MTV, e 'Power Couple Brasil', da RecordTV, aproveitou o tempo livre para tirar umas férias e descansar. O destino escolhido? As Ilhas Maldivas, um dos arquipélagos mais cobiçados do mundo.

Mas, ao que tudo indica, o casal segue firme, forte e apaixonado. Ao ouvir desta colunista: "O Yugnir foi atrás de você nas Maldivas?", a dançarina e influenciadora digital não se esquivou: "Ele veio atrás de mim aqui. Chegou hoje". Ah, o amor...