Luiz AraújoReprodução/Instagram

Publicado 12/09/2021 11:09 | Atualizado 12/09/2021 14:07

Conhecido por seu trabalho como estrela de musicais como 'Tieta do Agreste', 'Garota Glamour' e 'O Primo Basílio', Luiz Araújo foi encontrado sem sinais vitais na noite deste sábado (11), por volta das 21h, em seu apartamento, localizado perto da Praça da República, em São Paulo. Ainda não há informações sobre velório e sepultamento. A polícia segue investigando o caso.



A notícia, no entanto, causou comoção no meio. Luana Piovani, Marcelo Serrado, Laila Garin e Camilla Camargo foram alguns dos famosos que deixaram recados na última foto postada por ele no Instagram. "Você viverá para sempre em meu coração. Não consigo acreditar, está doendo. Saber que nosso último trabalho juntos você fez meu irmão", disse a filha de Zezé Di Camargo e Zilu Godoi, antes de finalizar escrevendo "saudade" e deixando um emoji de coração.